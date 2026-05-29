17:53 29.05.2026 (обновлено: 18:02 29.05.2026)
В Турции спасли всех пассажиров затонувшего у берегов Мармариса судна

Milliyet: у берегов Мармариса спасли всех 110 пассажиров затонувшего судна

Туристическое судно тонет у берегов Мармариса
Туристическое судно тонет у берегов Мармариса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристическое судно затонуло по неустановленной причине у берегов острова Дженнет в районе Мармариса.
  • Все 110 пассажиров были эвакуированы и спасены.
СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. Все 110 пассажиров затонувшего в берегов турецкого курорта Мармарис туристического судна спасены, сообщила газета Milliyet.
Ранее СМИ сообщили, что туристическое судно затонуло по неустановленной причине у берегов острова Дженнет в районе Мармариса.
"Все 110 пассажиров были эвакуированы на другое судно той же компании и находившиеся рядом лодки", - сообщила газета.
По ее данным, экипаж заметил неполадки на борту и попытался оказаться ближе к берегу, но в итоге судно затонуло.
