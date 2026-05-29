МИД Турции сообщил об атаке дрона на судно в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу, подверглось атаке беспилотника в Черном море.
- Два члена экипажа получили легкие ранения.
- МИД Турции выразил обеспокоенность по поводу обострения военной ситуации в Черном море и призвал все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта.
АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Принадлежащее турецкому владельцу судно подверглось атаке беспилотника в Черном море, заявил МИД Турции.
"Стало известно, что вчера вечером судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта (Украина) в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения", — говорится в релизе турецкого ведомства.
Там добавили, что генконсульство в Одессе внимательно следит за состоянием пострадавших моряков.
"Наши опасения относительно рисков и угроз, которые несет для нашего региона наблюдаемое в последнее время обострение военной ситуации в Черном море, а также наши предупреждения о возможных негативных последствиях для нашей страны доводятся до сведения всех сторон, имеющих отношение к данному вопросу, на всех уровнях", — подчеркнули дипломаты.
МИД Турции призвал все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемому обострению конфликта, и выразил готовность способствовать предотвращению эскалации и ускорению процесса мирного урегулирования.