Валерия и Самира Мустафаева проведут тренировку на Дне московского спорта

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Певица Валерия и российская гимнастка Самира Мустафаева проведут массовую тренировку по стретчингу в рамках Дня московского спорта 30 мая в столичных "Лужниках", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.

Также во время праздника гостей ждет насыщенная спортивная программа. Посетители смогут принять участие в открытых тренировках, соревнованиях, мастер-классах и различных активностях для всей семьи.

Одной из самых интересных площадок станет зона бокса, где все желающие смогут познакомиться с основами этого вида спорта, освоить базовые упражнения и технику постановки удара, а также принять участие в тренировках под руководством профессиональных наставников и спортсменов Академии бокса. Для гостей подготовят мастер-классы по бинтованию рук и функциональные тренировки боксеров.

Любителей интенсивных занятий ждет зона сайклинга, где на протяжении дня пройдут заезды под музыкальное сопровождение. Для участников подготовлены тематические форматы, включая заезды под барабаны и костюмированный "Неоновое небо". Сайклинг — это кардио с ритмом тусовки.

А любители футбола смогут проверить себя в квизе про историю московских клубов — "Спартака", "Динамо", "Локомотива" и ЦСКА — взять автографы и отлично провести время.

Кроме того, посетители смогут принять участие в стритбол-турнире, сыграть в шахматы и настольный теннис, в том числе запланированы детские турниры.

Для гостей также подготовили полосу препятствий Влада А4 — масштабный маршрут с испытаниями на ловкость, скорость и внимательность. Участникам предстоит преодолевать различные тематические зоны и выполнять задания на пути к финишу. Организаторы отмечают, что маршрут подойдет для посетителей с разным уровнем подготовки.