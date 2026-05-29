Рейтинг@Mail.ru
Валерия и Самира Мустафаева проведут тренировку на Дне московского спорта - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 29.05.2026
Валерия и Самира Мустафаева проведут тренировку на Дне московского спорта

Певица Валерия и Самира Мустафаева проведут тренировку на Дне московского спорта

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыМосковский спорт
Московский спорт - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Московский спорт
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Певица Валерия и российская гимнастка Самира Мустафаева проведут массовую тренировку по стретчингу в рамках Дня московского спорта 30 мая в столичных "Лужниках", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
Также во время праздника гостей ждет насыщенная спортивная программа. Посетители смогут принять участие в открытых тренировках, соревнованиях, мастер-классах и различных активностях для всей семьи.
Одной из самых интересных площадок станет зона бокса, где все желающие смогут познакомиться с основами этого вида спорта, освоить базовые упражнения и технику постановки удара, а также принять участие в тренировках под руководством профессиональных наставников и спортсменов Академии бокса. Для гостей подготовят мастер-классы по бинтованию рук и функциональные тренировки боксеров.
Любителей интенсивных занятий ждет зона сайклинга, где на протяжении дня пройдут заезды под музыкальное сопровождение. Для участников подготовлены тематические форматы, включая заезды под барабаны и костюмированный "Неоновое небо". Сайклинг — это кардио с ритмом тусовки.
А любители футбола смогут проверить себя в квизе про историю московских клубов — "Спартака", "Динамо", "Локомотива" и ЦСКА — взять автографы и отлично провести время.
Кроме того, посетители смогут принять участие в стритбол-турнире, сыграть в шахматы и настольный теннис, в том числе запланированы детские турниры.
Для гостей также подготовили полосу препятствий Влада А4 — масштабный маршрут с испытаниями на ловкость, скорость и внимательность. Участникам предстоит преодолевать различные тематические зоны и выполнять задания на пути к финишу. Организаторы отмечают, что маршрут подойдет для посетителей с разным уровнем подготовки.
Во время мероприятия также состоятся фан-встречи с известными спортсменами и концертная программа. На сцене выступят: Shaman ("Шаман"), Lyriq ("Лирик"), Милу, группа "Чили" и Zivert.
 
Валерия (Алла Перфилова)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала