Токаев оценил товарооборот между странами ЕАЭС

14:00 29.05.2026
Токаев: товарооборот между странами ЕАЭС в 2026 г преодолеет рубеж в $100 млрд

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2026 году товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолеет рубеж в 100 миллиардов долларов.
  • В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием стран ЕАЭС и государств-наблюдателей.
  • Токаев отметил ожидаемое увеличение объема взаимной торговли на более чем 6% и сообщил о замедлении роста мировой экономики до 3% по прогнозам Международного валютного фонда.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2026 году товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолеет рубеж в 100 миллиардов долларов.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.
"В текущем году мы ожидаем увеличение объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов. В то же время оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу Международного валютного фонда, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
