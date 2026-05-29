Токаев оценил товарооборот между странами ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2026 году товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преодолеет рубеж в 100 миллиардов долларов.
В пятницу в Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. В нем участвуют страны ЕАЭС - Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, а также государства-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.
"В текущем году мы ожидаем увеличение объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов. В то же время оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу Международного валютного фонда, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
