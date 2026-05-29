ФСБ показала задержание агента СБУ, планировавшего теракт в Новороссийске
10:30 29.05.2026 (обновлено: 10:31 29.05.2026)
ФСБ показала задержание агента СБУ, планировавшего теракт в Новороссийске

Агент СБУ назвал массовую гибель людей целью теракта на ж/д пути в Новороссийске

  • ФСБ показала кадры задержания россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске.
  • По замыслу СБУ, подрыв на железнодорожном пути должен был привести к массовой гибели людей и нарушению работы станции.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Планировавшийся подрыв на железнодорожном пути в Новороссийске, по замыслу СБУ, должен был привести к массовой гибели людей и нарушению работы станции, следует из предоставленного РИА Новости видео ЦОС ФСБ России.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске.
"Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа ж/д станции", - сказал задержанный на видео ФСБ.
