ФСБ показала задержание агента СБУ, планировавшего теракт в Новороссийске

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Планировавшийся подрыв на железнодорожном пути в Новороссийске, по замыслу СБУ, должен был привести к массовой гибели людей и нарушению работы станции, следует из предоставленного РИА Новости видео ЦОС ФСБ России.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске.
"Целью СБУ было совершить теракт, подорвать железнодорожные пути, по которым следуют пассажирские и грузовые поезда. Куратор хотел, чтобы произошла массовая гибель людей и нарушена была работа ж/д станции", - сказал задержанный на видео ФСБ.
