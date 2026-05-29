Житель Томской области получил пять лет колонии за оправдание терактов

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии жителя Томской области за оправдывающие теракты в РФ комментарии в Telegram, сообщает УФСБ по Томской области.
"Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и иных материалов… на срок два года", - говорится в сообщении.
Суд признал мужчину 1988 года рождения виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Установлено, что фигурант уголовного дела размещал в иностранном мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие совершение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры РФ", - сообщили в ведомстве.
Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Томской области.