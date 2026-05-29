Рублев сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Теннис
 
15:35 29.05.2026
Рублев сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes

Теннисист Рублев сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes

© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Соцсети теннисиста
Андрей Рублев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в третьем круге представителя Португалии Нуну Боржеша.
  • Рублев сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes, описывая свои мысли во время матча.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Франции сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes.
В пятницу в третьем круге "Ролан Гаррос" посеянный на турнире под 11-м номером Рублев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
"Что происходит у меня в голове во время матча? Я не тот человек, к которому стоит обращаться с подобными вопросами. Знаете того безумного тасманского дьявола из мультфильмов Looney Tunes? Вот это у меня в голове", - сказал Рублев в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал второго в сезоне турнира Большого шлема Рублев поборется с победителем встречи Алекс де Минаур (Австралия, 8) - Якуб Меншик (Чехия, 26).
ТеннисПортугалияАвстралияЧехияАндрей РублевАлекс де Минаур
 
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
