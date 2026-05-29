Рублев сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Франции сравнил себя с Тасманским дьяволом из мультфильмов Looney Tunes.
В пятницу в третьем круге "Ролан Гаррос" посеянный на турнире под 11-м номером Рублев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
"Что происходит у меня в голове во время матча? Я не тот человек, к которому стоит обращаться с подобными вопросами. Знаете того безумного тасманского дьявола из мультфильмов Looney Tunes? Вот это у меня в голове", - сказал Рублев в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал второго в сезоне турнира Большого шлема Рублев поборется с победителем встречи Алекс де Минаур (Австралия, 8) - Якуб Меншик (Чехия, 26).