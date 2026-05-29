Рублев вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
- В матче третьего круга россиянин обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче третьего круга посеянный на турнире под 11-м номером Рублев обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.
За выход в четвертьфинал второго в сезоне турнира Большого шлема Рублев поборется с победителем встречи Алекс де Минаур (Австралия, 8) - Якуб Меншик (Чехия, 26).
Roland Garros ATP
29 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен
0 : 35:76:76:7