Третья ракетка мира Швентек вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"
14:38 29.05.2026
Третья ракетка мира Швентек вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ига Швентек обыграла Магдалену Линетт в третьем круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:4.
  • В четвертом круге турнира Швентек встретится с Мартой Костюк.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла соотечественницу Магду Линетт в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки мира, которая посеяна на "Ролан Гаррос" под соответствующим номером. Линетт идет 73-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В четвертом круге второго в сезоне турнира Большого шлема Швёнтек встретится с украинкой Мартой Костюк (15-й номер посева), которая обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:3.
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
