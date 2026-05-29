Третья ракетка мира Швентек вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла соотечественницу Магду Линетт в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки мира, которая посеяна на "Ролан Гаррос" под соответствующим номером. Линетт идет 73-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.
В четвертом круге второго в сезоне турнира Большого шлема Швёнтек встретится с украинкой Мартой Костюк (15-й номер посева), которая обыграла Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:3.