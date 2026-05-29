Сенмез снялась с "Ролан Гаррос" после столкновения с рекламным щитом - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Теннис
 
14:00 29.05.2026
Сенмез снялась с "Ролан Гаррос" после столкновения с рекламным щитом

Турецкая теннисистка Сенмез снялась с "Ролан Гаррос" после удара о рекламный щит

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы.
  • Травму Сенмез получила во время матча парного турнира, споткнувшись о рекламную стойку Lacoste и врезавшись в стенку корта.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы, полученной во время матча парного турнира, сообщает Eurosport.
Во время встречи с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской, которую турчанка проводила в паре с немкой Татьяной Марией, Сенмез в погоне за высоким мячом споткнулась о рекламную стойку Lacoste и врезалась в стенку корта.
После вызова на корт врача Сенмез была вынуждена сняться с турнира, встреча закончилась в первом сете при счете 2:0 в пользу украинок, которые вышли в следующий раунд.
Ранее на "Ролан Гаррос" бельгиец Александр Блокс споткнулся о брезент и вывихнул лодыжку во время тренировки с бразильцем Жоао Фонсекой, из-за чего был вынужден сняться с матча второго круга против австралийца Алекса де Минаура. По данным The Athletic, команда Блокса рассматривает возможность получения компенсации от организаторов турнира.
ТеннисСпортФранцияТатьяна МарияАлекс де МинаурРолан ГарросАнгелина Калинина
 
