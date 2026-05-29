Сенмез снялась с "Ролан Гаррос" после столкновения с рекламным щитом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы, полученной во время матча парного турнира, сообщает Eurosport.

После вызова на корт врача Сенмез была вынуждена сняться с турнира, встреча закончилась в первом сете при счете 2:0 в пользу украинок, которые вышли в следующий раунд.