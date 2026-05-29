"Будь прокляты": Тарасова заявила, что фигуристов "лишили жизни" из-за бана - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
11:54 29.05.2026 (обновлено: 12:13 29.05.2026)
"Будь прокляты": Тарасова заявила, что фигуристов "лишили жизни" из-за бана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27.
  • Татьяна Тарасова выразила надежду на позитивный исход для хоккеистов, но подчеркнула серьезность ситуации с отстранением фигуристов.
  • По ее словам, фигурное катание для них является жизнью.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) об аннулировании недопуска сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27, заявила РИА Новости, что можно рассчитывать на позитивный итог в вопросе восстановления российских хоккеистов, но сама она переживает за судьбу фигурного катания.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27. После этого IIHF должна собрать руководящий орган и принять окончательное решение относительно допуска России на международную арену.
"Я думаю, что можно рассчитывать на что-то позитивное. Но я бы хотела на что-то позитивное рассчитывать по фигурному катанию. Потому что они просто стопроцентно лишили наших фигуристов жизни. Неужели они не понимают, что фигурное катание - наша жизнь и мы ничего не сделали плохого, чтобы нас отстранить на четыре года? Нам остается только ждать и надеяться. У нас нет другого выхода. Будь они прокляты", - сказала Тарасова.
ХоккейСпортРоссияСССРТатьяна ТарасоваМеждународная федерация хоккея (IIHF)Михаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
