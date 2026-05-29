Сушко прокомментировал назначение Тамбиева главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Сергей Сушко в разговоре заявил РИА Новости, что "бело-голубые" сделали верный выбор, назначив Леонида Тамбиева новым главным тренером.
"Динамо" объявило о назначении Тамбиева на пост главного тренера команды 21 апреля. В релизе отмечалось, что команда будет выступать под руководством специалиста в сезоне-2026/27. Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова, который возглавил клуб по ходу сезона после увольнения Алексея Кудашова. Специалист подписал двухлетний контракт с "бело-голубыми".
"Леонид Тамбиев - хороший, квалифицированный тренер. В своей карьере он выиграл два трофея в ВХЛ, которые выиграть не легче, чем в КХЛ. Он довольно успешно работал на уровне КХЛ и заработал себе хорошее имя, всем известны его требовательность и любовь к хоккею. Думаю, что мы не ошиблись с выбором. Приятно шокировать людей - наша работа. Штаб будет сформирован хорошими и профессиональными специалистами", - сказал Сушко.
"Вячеслав Анатольевич сделал хорошую работу, вложил душу, знания. желание. Пытался искренне работать. Мы расстались в хороших отношениях. Его ждет хорошее тренерское будущее", - добавил Сушко.
Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года. До работы в СКА Тамбиев с ноября 2021 года по декабрь 2025-го возглавлял владивостокский "Адмирал", откуда был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.