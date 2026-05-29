ВСУ потеряли свыше 950 боевиков в зоне действий "Юга" за неделю

Специальная военная операция на Украине
 
12:20 29.05.2026 (обновлено: 12:21 29.05.2026)
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 950 боевиков и 3 танка в зоне действий "Юга" за неделю

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 950 военных, три танка за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, отметили в ведомстве.
"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 950 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
