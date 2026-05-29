ВСУ за неделю потеряли более 375 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 375 военных, пять бронемашин и 70 автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении противник потерял более 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и 18 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.