ВСУ за неделю потеряли более 1970 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли свыше 1970 военных, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 1970 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - добавило Минобороны.