За годы выступления в клубе он дважды выигрывал чемпионат России.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский волейболист Андрей Сурмачевский покинул казанский "Зенит", сообщается в Telegram-канале команды.

Сурмачевскому 29 лет. Он является воспитанником системы казанского "Зенита". В 2012 он пополнил состав "Зенит-УОР", год спустя присоединился к "Академии", а в 2018 году дебютировал в основной команде.

"Мы благодарны Андрею за время, проведенное вместе! Будем очень скучать по твоей улыбке, доброте и нескончаемому позитиву. Желаем успехов в будущем", - говорится в сообщении команды.