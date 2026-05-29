Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Сурмачевский покинул казанский "Зенит".
- За годы выступления в клубе он дважды выигрывал чемпионат России.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский волейболист Андрей Сурмачевский покинул казанский "Зенит", сообщается в Telegram-канале команды.
Сурмачевскому 29 лет. Он является воспитанником системы казанского "Зенита". В 2012 он пополнил состав "Зенит-УОР", год спустя присоединился к "Академии", а в 2018 году дебютировал в основной команде.
"Мы благодарны Андрею за время, проведенное вместе! Будем очень скучать по твоей улыбке, доброте и нескончаемому позитиву. Желаем успехов в будущем", - говорится в сообщении команды.
Сумрачевский за годы выступления в "Зените" дважды выигрывал чемпионат России. Он является пятикратным обладателем Кубка России и трехкратным победителем Суперкубка страны.
