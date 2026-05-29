Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин назвал темпы строительства в Херсонской области прорывными - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 29.05.2026
Хуснуллин назвал темпы строительства в Херсонской области прорывными

Хуснуллин: в Херсонской области наблюдается прорыв в сфере строительства

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области наблюдается прорыв в сфере строительства, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
  • За последние несколько месяцев в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тысяч квадратных метров.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прорыв в сфере строительства за последние несколько месяцев наблюдается в Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В пятницу Хуснуллин в рамках рабочей поездки в новые регионы посетил Херсонскую область, где с губернатором региона Владимиром Сальдо осмотрел ряд образовательных объектов и сделал объезд по Геническу.
"Во время объезда по Геническу меня особо порадовало, что реально стали строить жилье, зашли строители, разворачивают стройку. Буквально за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Всего на сегодня в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тысяч квадратных метров", - сообщил Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер также отметил, что посетил одну из строительных площадок в Геническе, где возводится жилой комплекс вблизи морского побережья.
О льготной ипотеке в новых регионах, рисках застройщиков и проблемах в жилищной отрасли. Полное интервью Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Марат Хуснуллин: России нужны еще тысячи километров дорог
19 мая, 11:00
 
СтроительствоХерсонская областьМарат ХуснуллинВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала