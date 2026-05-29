Хуснуллин назвал темпы строительства в Херсонской области прорывными

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Прорыв в сфере строительства за последние несколько месяцев наблюдается в Херсонской области, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В пятницу Хуснуллин в рамках рабочей поездки в новые регионы посетил Херсонскую область, где с губернатором региона Владимиром Сальдо осмотрел ряд образовательных объектов и сделал объезд по Геническу.
"Во время объезда по Геническу меня особо порадовало, что реально стали строить жилье, зашли строители, разворачивают стройку. Буквально за последние несколько месяцев произошел прорыв в этом направлении. Всего на сегодня в регионе выдано восемь разрешений на строительство общей площадью 280 тысяч квадратных метров", - сообщил Хуснуллин на платформе "Макс".
Вице-премьер также отметил, что посетил одну из строительных площадок в Геническе, где возводится жилой комплекс вблизи морского побережья.