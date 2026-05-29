На Startup Village 2026 представили Индекс спроса на технологии

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Индекс спроса на технологии показал фонд "Сколково" на мероприятии Startup Village, его лидерами стали промышленные технологии и сфера ИТ, сообщает пресс-служба фонда.

Индекс спроса рассчитывался по шести ключевым технологическим направлениям: агротех, медтех, промтех, стройтех, ИТ и энерготех. В основе модели – темпы роста выручки портфеля участников "Сколково", динамика внебюджетных инвестиций и патентной активности компаний, входящих в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России.

Наибольший индекс спроса по итогам 2025 года в сравнении с 2024 годом продемонстрировали промышленные технологии — 7,2 пункта, ИТ — 5,1 пункта и строительные технологии — 3,3 пункта. Детализация индекса показывает, что промтех сегодня лидирует по объему инвестиций и патентной активности, ИТ сохраняет лидерство по объему выручки несмотря на замедление динамики по сравнению с 2024 годом, а стройтех показывает устойчивый рост инвестиций и патентной активности. Это говорит о том, что крупный бизнес все активнее инвестирует в производственные, цифровые и инфраструктурные решения.

При этом высокий спрос фиксируется не только на готовые решения, но и на проекты ранних стадий разработки. Среди проектов резидентов "Сколково" с TRL (уровнем технологической готовности) 4+ (готовые к пилотированию и внедрению) лидерами также стали промышленные технологии (4,6 пункта), ИТ (3,3 пункта) и строительные технологии (3 пункта). Одновременно положительную динамику показывают и НИОКР-проекты ранних стадий (TRL 1–3): промтех — 2,7 пункта, ИТ — 1,9 пункта, медтех — 1,1 пункта.

Совокупная выручка резидентов "Сколково" по итогам 2025 года достигла 787,5 миллиарда рублей против 704,3 миллиарда рублей в 2024 году. С 2021 года показатель ежегодно растет в среднем на 32%. В 2026 году планируется преодолеть отметку в 1 триллион рублей выручки. Наибольшие темпы роста выручки в 2025 году показали направления повышения энергоэффективности в промышленности (+37%), информационных технологий (+34%) и машиностроения и приборостроения (+28%).

В 2025 году резиденты "Сколково" привлекли 43,7 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Из них 10,8 миллиарда рублей получили стартапы ранних стадий (TRL 1–3), 8,4 миллиарда рублей — проекты на этапе доработки технологий, а еще 24,5 миллиарда рублей привлекли компании с уже готовыми решениями. Наибольший объем инвестиций пришелся на направления промышленных технологий (38%), ИТ (38%) и медицинских технологий (14%).

Индекс фиксирует и рост патентной активности. В 2025 году резиденты "Сколково" зарегистрировали более 1090 патентов. Наибольшая доля пришлась на направления промышленных технологий (40%), медицинских технологий (21%) и строительных технологий (13%).