США будут отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США намерены отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по возможной будущей сделке, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Портал Axios сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа
"Вы ничего не принимаете на веру, даже гарантии того, что они не будут создавать или закупать ядерную программу... Вот почему у нас есть процедуры проверки", – заявил Вэнс журналистам.
По его словам, подобное недоверие являются неотъемлемой частью любого переговорного процесса.
"Итак, мы еще не достигли этого (соглашения - ред.), но мы очень близки к нему, и мы собираемся продолжать работать над этим", – заключил Вэнс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.