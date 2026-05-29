Рейтинг@Mail.ru
США будут отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке, заявил Вэнс - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 29.05.2026
США будут отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке, заявил Вэнс

Вэнс: США намерены отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США намерены отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по возможной будущей сделке.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США намерены отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по возможной будущей сделке, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Портал Axios сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вэнс не дал гарантий достижения сделки с Ираном по оставшимся вопросам
01:25
"Вы ничего не принимаете на веру, даже гарантии того, что они не будут создавать или закупать ядерную программу... Вот почему у нас есть процедуры проверки", – заявил Вэнс журналистам.
По его словам, подобное недоверие являются неотъемлемой частью любого переговорного процесса.
Вице-президент отметил, что Вашингтон и Тегеран еще не до конца согласовали условия сделки, но уже близки к этому.
"Итак, мы еще не достигли этого (соглашения - ред.), но мы очень близки к нему, и мы собираемся продолжать работать над этим", – заключил Вэнс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства, заявили в Иране
00:45
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала