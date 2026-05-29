Спортформу получат школьники из многодетных семей по поручению Королева

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спортивную форму к 1 сентября получат более 2 тысяч первоклассников из многодетных семей Тверской области в рамках реализации новой меры поддержки такой категории граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что инициатива о предоставлении спортивных комплектов для школьников была единодушно одобрена многодетными семьями региона, он также поблагодарил родителей за обратную связь.

"Надеюсь, в новой форме нашим первоклашкам будет удобно и на уроках, и на занятиях физкультурой. Заодно снизим финансовую нагрузку на семейные бюджеты. А в сентябре обязательно загляну на школьную тренировку, послушаю отзывы о качестве", – поделился глава региона.

В образовательных учреждениях Верхневолжья идет сбор информации, необходимой для предоставления комплектов. В частности, родители передают актуальные размерные мерки. Реестры будут формироваться до 1 июля.

В состав комплекта войдут две белые футболки, черные шорты, а также спортивный костюм – брюки и куртка на молнии. При этом для костюмов предусмотрены разные цветовые варианты. Преобладающий материал спортивной одежды – хлопок. Выдаваться комплект будет в рюкзаке с изображением символики Тверской области.

Спортивная форма для первоклассников из многодетных семей изготавливается на территории Верхневолжья – на вышневолоцком швейном предприятии ООО "Грач".

Включение своего ребенка в список на выдачу формы родители обязательно должны проконтролировать своевременно. Для этого им необходимо обратиться в школу и свериться с реестром.

Новой мерой поддержки также могут воспользоваться многодетные семьи, если они воспитывают двух несовершеннолетних детей, а старшие в возрасте до 23 лет обучаются в организации по очной форме обучения. Если в период с 1 января по 31 августа семья хоть один день имела льготный статус многодетной, то их дети-первоклассники тоже смогут получить комплект формы.

В Тверской области успешно реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми. Часть мер действует в рамках демографического меню национального проекта "Семья".