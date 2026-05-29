США и Иран ведут спор по поводу нескольких формулировок, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут активные дискуссии по поводу нескольких формулировок в проекте соглашения.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут активные дискуссии по поводу нескольких формулировок в проекте соглашения, но при этом стороны уже достигли значительного прогресса в переговорах.
"Мы ведем дискуссии (с Тегераном – ред.) по поводу нескольких формулировок (в проекте соглашения – ред.), но мы уже достигли большого прогресса в этом вопросе", - сказал Вэнс журналистам.