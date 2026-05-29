Спецоперация, 29 мая: ВС России освободили четыре населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
17:32 29.05.2026

Спецоперация, 29 мая: ВС России освободили четыре населенных пункта

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России за сутки освободили Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.
  • ВСУ на фоне потерь в Бударках и Караичном формировали группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они оставили позиции в Харьковской области.
  • За неделю ВСУ потеряли 8130 военнослужащих, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки освободили Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что ВСУ на фоне потерь в Бударках и Караичном формировали группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они оставили позиции в Харьковской области.
Кроме того, российские бойцы при освобождении Лесного зачистили сеть опорных пунктов ВСУ на площади более десяти квадратных километров.
ВСУ за неделю потеряли 8130 военнослужащих, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 153332 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29538 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35121 орудие полевой артиллерии и минометов, 62799 единиц специальной военной автомобильной техники.

Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда с позывным "Мафан".
Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир боевой машины с позывным "Волшебник".

Этот праздник отмечается в России 29 мая. Учрежден приказом министра обороны РФ 29 мая 2000 года и ведет свою историю с 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота для подготовки специалистов автомобильных частей русской армии. День военного автомобилиста объединяет не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.
Военные водители играют важную роль на СВО, поэтому ВСУ ведут на них охоту, сообщил заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе группировки войск "Центр" Денис Солодовников на видео от Минобороны РФ.
Воины-автомобилисты российских Вооруженных сил действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, вносят неоценимый вклад в приближение победы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Украина, героизируя деятелей Украинской повстанческой армии*, доказала свою ментальную неготовность к вступлению в Европейский союз, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
Заградотряды украинцев открывают огонь при любой попытке военных ВСУ покинуть позицию, а в случае поимки издеваются над беглецами, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские пограничники 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько домов в селе Бударки Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Завершить конфликт на Украине поможет диалог, а не поставки оружия Киеву, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, мир на Украине настанет быстрее, если все страны перестанут поставлять оружие на Украину. Он также отметил, что Москва приветствует тот факт, что в Европе ищут кандидатов для диалога с Россией.
Страны Европы прекрасно знают, как закончить войну на Украине, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
*Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДенис СолодовниковАндрей БелоусовХарьковская областьКароль НавроцкийВооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армия*ТОС-1А "Солнцепек"
 
 
