Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о значении освобождения Новоподгородного - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 29.05.2026 (обновлено: 13:18 29.05.2026)
Белоусов рассказал о значении освобождения Новоподгородного

Белоусов: освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения "Центра"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением Новоподгородного в Днепропетровской области.
  • Он заявил, что освобождение Новоподгородного создает условия для продвижения всей группировки "Центр".
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки "Центр", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением этого населенного пункта.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоподгородное в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Центр освободили Новоподгородное в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоподгородное в Днепропетровской области
"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.
Он подчеркнул, что в упорных боях с противником военнослужащие полка проявляют храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг и уничтожают неонацистов.
"В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Отчизну", – добавил министр.
Белоусов также поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и Родины, выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАндрей БелоусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала