Белоусов рассказал о значении освобождения Новоподгородного

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки "Центр", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением этого населенного пункта.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новоподгородное в Днепропетровской области
"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Новоподгородное, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", – приводит Минобороны РФ слова из поздравительной телеграммы Белоусова.
Он подчеркнул, что в упорных боях с противником военнослужащие полка проявляют храбрость и самоотверженность, мужественно исполняют свой воинский долг и уничтожают неонацистов.
"В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понес существенные потери и отступил. Мы всегда будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Отчизну", – добавил министр.
Белоусов также поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и Родины, выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства.
