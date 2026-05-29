Дроноводы "Севера" поразили методом тарана три БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.05.2026
07:37 29.05.2026
Дроноводы "Севера" поразили методом тарана три БПЛА ВСУ в Сумской области

  • Расчет FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск «Север» за сутки уничтожил методом тарана три разведывательных беспилотника ВСУ самолетного типа в Сумской области.
  • Уничтожение БПЛА существенно ограничило возможность противника по сбору информации о перемещении подразделений РФ на данном участке фронта.
КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов - перехватчиков российской группировки войск "Север" за сутки уничтожил методом тарана три разведывательных беспилотника ВСУ самолетного типа в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БпС с позывным "Дунай".
"Осуществляем круглосуточное дежурство в Сумской области по установленным районам в целях разведки и выявления целей. В течение дежурства мы обнаружили и уничтожили методом тарана три разведывательных дрона ВСУ с характерными опознавательными знаками", - сообщил агентству командир роты беспилотных систем с позывным "Дунай".
Военнослужащий отметил, что уничтожение данных БПЛА существенно ограничило возможность противника по сбору информации о перемещении подразделений РФ на данном участке фронта.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
