Подразделения "Севера" сбили более 160 дронов ВСУ за месяц

Он уточнил, что беспилотники противника поражались методом дистанционного подрыва, тарана и сброса боеприпасов с применением FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, в том числе ночью - с использованием аппаратов с тепловизионными камерами.

"Мы каждый день повышаем уровень наших операторов, опытные бойцы инструктируют вновь прибывших. Но иногда ребята уже вполне умелые приходят. Благодаря тому, что военнослужащие знают местность, знают свои "птички", более того, мы уже знаем, как обычно действует враг, их маршруты движения. Поэтому у нас получается минимизировать их удары", - подчеркнул собеседник.