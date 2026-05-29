Подразделения "Севера" сбили более 160 дронов ВСУ за месяц

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Расчеты 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" за месяц уничтожили более 160 беспилотников ВСУ в Харьковской области, включая свыше 60 дронов типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"В ходе боевых дежурств расчетов БПС противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия (мобильных огневых групп) 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в течение месяца было уничтожено более 160 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 60 типа "Баба-яга", - сказал командир.
Он уточнил, что беспилотники противника поражались методом дистанционного подрыва, тарана и сброса боеприпасов с применением FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, в том числе ночью - с использованием аппаратов с тепловизионными камерами.
"Мы каждый день повышаем уровень наших операторов, опытные бойцы инструктируют вновь прибывших. Но иногда ребята уже вполне умелые приходят. Благодаря тому, что военнослужащие знают местность, знают свои "птички", более того, мы уже знаем, как обычно действует враг, их маршруты движения. Поэтому у нас получается минимизировать их удары", - подчеркнул собеседник.