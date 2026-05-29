Корпус "Севера" уничтожил более десяти станций РЭБ ВСУ за май

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса уничтожили более 10 станций РЭБ и разведки ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

По его словам, позиции РЭБ выявлялись при мониторинге местности, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления беспилотными системами.

Собеседник агентства отметил, что для поражения целей применялись FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые не поддаются подавлению средствами РЭБ. По его данным, нейтрализация таких станций позволяет обеспечить более благоприятные условия для работы дронов на цифровом и аналоговом управлении, а также улучшить качество радиосвязи.