Рейтинг@Mail.ru
Корпус "Севера" уничтожил более десяти станций РЭБ ВСУ за май - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 29.05.2026
Корпус "Севера" уничтожил более десяти станций РЭБ ВСУ за май

РИА Новости: корпус "Севера" уничтожил более десяти станций РЭБ ВСУ за май

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса уничтожили более 10 станций РЭБ и разведки ВСУ в Харьковской области с начала мая.
  • Для поражения целей применялись FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые не поддаются подавлению средствами РЭБ.
  • Нейтрализация станций РЭБ позволяет обеспечить более благоприятные условия для работы дронов на цифровом и аналоговом управлении, а также улучшить качество радиосвязи.
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса уничтожили более 10 станций РЭБ и разведки ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
По его словам, позиции РЭБ выявлялись при мониторинге местности, после чего координаты оперативно передавались на пункты управления беспилотными системами.
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области с начала мая. Также специалистами рода войск были уничтожены установки радиолокационной и радиоэлектронной разведки", - рассказал "Карта".
Собеседник агентства отметил, что для поражения целей применялись FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые не поддаются подавлению средствами РЭБ. По его данным, нейтрализация таких станций позволяет обеспечить более благоприятные условия для работы дронов на цифровом и аналоговом управлении, а также улучшить качество радиосвязи.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Экипаж "Солнцепека" уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала