Рейтинг@Mail.ru
ВС России ночью более 340 раз атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 29.05.2026
ВС России ночью более 340 раз атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами

РИА Новости: ВС РФ 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы российской группировки войск «Север» более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами.
  • В результате атак было уничтожено более 50 солдат ВСУ, пять автомобилей, восемь пунктов управления БПЛА и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Север" более 340 раз за ночь атаковали позиции ВСУ под Харьковом и Сумами, сообщили РИА Новости в группировке.
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за ночь выполнили более 340 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы", - сообщили в группировке.
Уточняется, что в результате атак было уничтожено более 50 солдат ВСУ, пять автомобилей, восемь пунктов управления БПЛА и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - уточнили в группировке.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой
Вчера, 05:31
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСумыВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала