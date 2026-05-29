Боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой

- Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении.
- Минобороны России сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
- Российский боец зачистил позицию, уничтожив троих украинских военных, и закрепился внутри опорного пункта, получая круглосуточную поддержку и снабжение от командования.
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда с позывным "Мафан".
Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
По словам военнослужащего, бойцы штурмовой группы должны были заходить на позицию вдвоем, однако в итоге на опорный пункт сумел проникнуть только один из них. Используя эффект неожиданности, он зашел в укрытие ВСУ и уничтожил троих украинских военных.
"У нас зашел один парень, не получилось "двойку" завести. Один зашел, зачистил троих", - рассказал собеседник агентства.
После зачистки позиции российский боец закрепился внутри опорного пункта. Командование и операторы беспилотников круглосуточно контролировали обстановку, поддерживали с ним связь и доставляли необходимое снабжение, включая провизию и батареи.
"Контроль круглосуточный за ним ведется. День-ночь парня не отпускаем, постоянно на связи", - добавил военнослужащий.
По его словам, позже к опорному пункту приблизились еще двое бойцов ВСУ, о чем военнослужащего заранее предупредили по рации. Услышав движение у входа, он открыл огонь и вновь удержал позицию.