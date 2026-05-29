Боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда с позывным "Мафан".

По словам военнослужащего, бойцы штурмовой группы должны были заходить на позицию вдвоем, однако в итоге на опорный пункт сумел проникнуть только один из них. Используя эффект неожиданности, он зашел в укрытие ВСУ и уничтожил троих украинских военных.

"У нас зашел один парень, не получилось "двойку" завести. Один зашел, зачистил троих", - рассказал собеседник агентства.

После зачистки позиции российский боец закрепился внутри опорного пункта. Командование и операторы беспилотников круглосуточно контролировали обстановку, поддерживали с ним связь и доставляли необходимое снабжение, включая провизию и батареи.

"Контроль круглосуточный за ним ведется. День-ночь парня не отпускаем, постоянно на связи", - добавил военнослужащий.