Рейтинг@Mail.ru
Боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 29.05.2026
Боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой

РИА Новости: боец "Востока" в одиночку занял опорный пункт ВСУ под Воздвижевкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении.
  • Минобороны России сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
  • Российский боец зачистил позицию, уничтожив троих украинских военных, и закрепился внутри опорного пункта, получая круглосуточную поддержку и снабжение от командования.
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" в одиночку занял и удерживал опорный пункт ВСУ в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда с позывным "Мафан".
Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Боец "Востока" с помощью кирпича обманул военного ВСУ под Воздвижевкой
28 мая, 07:16
По словам военнослужащего, бойцы штурмовой группы должны были заходить на позицию вдвоем, однако в итоге на опорный пункт сумел проникнуть только один из них. Используя эффект неожиданности, он зашел в укрытие ВСУ и уничтожил троих украинских военных.
"У нас зашел один парень, не получилось "двойку" завести. Один зашел, зачистил троих", - рассказал собеседник агентства.
После зачистки позиции российский боец закрепился внутри опорного пункта. Командование и операторы беспилотников круглосуточно контролировали обстановку, поддерживали с ним связь и доставляли необходимое снабжение, включая провизию и батареи.
"Контроль круглосуточный за ним ведется. День-ночь парня не отпускаем, постоянно на связи", - добавил военнослужащий.
По его словам, позже к опорному пункту приблизились еще двое бойцов ВСУ, о чем военнослужащего заранее предупредили по рации. Услышав движение у входа, он открыл огонь и вновь удержал позицию.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ВСУ создали систему укрепрайонов в Воздвижевке, рассказал боец
28 мая, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала