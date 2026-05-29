Морпех спас более 40 сослуживцев за четыре месяца

КУРСК, 29 мая — РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что спас более 40 бойцов за четыре месяца на передовой в Сумской области.

Сумской области. Боец отметил, что кроме фельдшерских обязанностей ему доводилось также выполнять боевые задачи по обороне населенного пункта Константиновка

"По статистике спасенных — более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил. В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых", — рассказал Тихий.

По словам фельдшера, статистика ранений в его зоне ответственности показала, что чаще всего помощь требовалась бойцам с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями от ударов FPV-дронами и минометного огня противника.