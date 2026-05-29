05:22 29.05.2026 (обновлено: 10:35 29.05.2026)
Морпех спас более 40 сослуживцев за четыре месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» спас более 40 бойцов за четыре месяца на передовой в Сумской области.
  • Тихому доводилось выполнять боевые задачи по обороне населенного пункта Константиновка в Сумской области.
  • Чаще всего помощь требовалась бойцам с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями от ударов FPV-дронами и минометного огня противника.
КУРСК, 29 мая — РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что спас более 40 бойцов за четыре месяца на передовой в Сумской области.
Боец отметил, что кроме фельдшерских обязанностей ему доводилось также выполнять боевые задачи по обороне населенного пункта Константиновка в Сумской области.
"По статистике спасенных — более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил. В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых", — рассказал Тихий.
По словам фельдшера, статистика ранений в его зоне ответственности показала, что чаще всего помощь требовалась бойцам с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями от ударов FPV-дронами и минометного огня противника.
"Один из первых боев был, где я оказывал помощь людям с огнестрельными ранениями именно от стрелкового оружия, а не от осколочных, не от дронов, не от миномета. Это был мой первый опыт после выпуска из академии летом 2025 года. И для меня это послужило большим уроком. Очень много опыта вынес", — добавил морпех.
