Морпех спас более 40 сослуживцев за четыре месяца

КУРСК, 29 мая — РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что спас более 40 бойцов за четыре месяца на передовой в Сумской области.
Боец отметил, что кроме фельдшерских обязанностей ему доводилось также выполнять боевые задачи по обороне населенного пункта Константиновка в Сумской области.
"По статистике спасенных — более 40 человек. Я оказал помощь и успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил. В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых", — рассказал Тихий.
По словам фельдшера, статистика ранений в его зоне ответственности показала, что чаще всего помощь требовалась бойцам с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями от ударов FPV-дронами и минометного огня противника.
"Один из первых боев был, где я оказывал помощь людям с огнестрельными ранениями именно от стрелкового оружия, а не от осколочных, не от дронов, не от миномета. Это был мой первый опыт после выпуска из академии летом 2025 года. И для меня это послужило большим уроком. Очень много опыта вынес", — добавил морпех.