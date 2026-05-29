Рейтинг@Mail.ru
В батальоне БПЛА "Днепра" рассказали, сколько уничтожили техники ВСУ - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:56 29.05.2026
В батальоне БПЛА "Днепра" рассказали, сколько уничтожили техники ВСУ

РИА Новости: бойцы БПЛА "Днепра" уничтожили девять гаубиц M777 ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Батальон войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ «Днепра» за 2026 год уничтожил около 10 орудий ВСУ типа M777.
  • Также были поражены две американские РСЗО HIMARS и множество другой техники иностранного происхождения.
  • Десантники ликвидировали радиолокационную систему «Рада» израильского производства, несмотря на значительное количество систем и средств ПВО вокруг нее.
ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Батальон войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ "Днепра" за 2026 год уже уничтожил около 10 орудий ВСУ типа M777 натовского производства, две американские РСЗО HIMARS и множество другой техники, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Скала".
"Мой батальон за 2026 год, за достаточно короткий промежуток времени - еще не прошло полгода - поразил: артиллерийских систем, таких как M777 - порядка 10 единиц; поражающие огневые системы HIMARS - порядка двух штук; бронированные машины иностранного происхождения - за 2026 год я уже даже не припомню, у нас там за десяток перевалило; различные беспилотные системы самолетного типа, разведывательные, иностранного происхождения - порядка 70 штук уже за 2026 год; и радиолокационную систему "Рада", - сказал офицер 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
По словам командира, несмотря на то, что боевики ВСУ окружили свою РЛС "Рада" израильского производства значительным количеством систем и средств ПВО, это не помешало десантникам ее ликвидировать.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Бойцы "Востока" обманули ВСУ и зашли с фланга при освобождении Добропасово
Вчера, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала