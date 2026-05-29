ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Батальон войск беспилотных систем 98-й дивизии ВДВ "Днепра" за 2026 год уже уничтожил около 10 орудий ВСУ типа M777 натовского производства, две американские РСЗО HIMARS и множество другой техники, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Скала".

"Мой батальон за 2026 год, за достаточно короткий промежуток времени - еще не прошло полгода - поразил: артиллерийских систем, таких как M777 - порядка 10 единиц; поражающие огневые системы HIMARS - порядка двух штук; бронированные машины иностранного происхождения - за 2026 год я уже даже не припомню, у нас там за десяток перевалило; различные беспилотные системы самолетного типа, разведывательные, иностранного происхождения - порядка 70 штук уже за 2026 год; и радиолокационную систему "Рада", - сказал офицер 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.