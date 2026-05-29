Бойцы "Востока" обманули ВСУ и зашли с фланга при освобождении Добропасово - РИА Новости, 29.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили узел обороны украинских формирований — Добропасово в Днепропетровской области.
  • Российские штурмовые группы провели маневр, обошли реку Волчья и вышли к промышленной зоне, где находились позиции противника.
  • После закрепления российских подразделений ВСУ попытались контратаковать, но российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений.
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" смогли зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населенного пункта Добропасово в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец с позывным "Талант".
МО РФ 25 мая сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области.
По словам "Таланта", украинские подразделения не ожидали маневра российских штурмовых групп. "Мы обманули противника, зашли с флангов - они этого, мягко говоря, не ожидали", - рассказал он.
Военный отметил, что первая группа двигалась скрытно под координацией операторов беспилотников и командования. "Нас вела "птичка", командование вело. Прошли тихо, сопротивления не встретили", - сообщил боец.
По словам "Таланта", российские военнослужащие обошли реку Волчья, после чего вышли к промышленной зоне, где находились позиции противника.
"Там уже собирались группы по два-три человека и освобождали населенный пункт", - добавил он.
Военнослужащий также заявил, что после закрепления российских подразделений ВСУ попытались контратаковать. По его словам, в районе населенного пункта находились около 50 украинских военнослужащих, однако российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений. "Они узнали, что мы уже там, и началась атака на нас", - рассказал собеседник агентства.
При этом "Талант" отметил слабую подготовку украинских подразделений в стрелковом бою.
"В стрелковом бою они вообще никакие. В БПЛА - да, нормально, а в стрелковом - плохие", - заявил боец.
