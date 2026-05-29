04:57 29.05.2026 (обновлено: 10:19 29.05.2026)
Молодежь стала чаще выбирать рабочие специальности, показало исследование

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Логистический центр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние три года молодежь в России стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий.
  • Число резюме разнорабочих среди подростков (14–18 лет) выросло в 11 раз с 2023 по 2026 год.
  • Интерес к ряду офисных профессий, таких как дизайн и программирование, растет медленнее, а интерес к копирайтингу упал почти вдвое.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молодежь за последние три года в России стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Динамика резюме подростков (соискатели в возрасте 14-18 лет) подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 2023 по 2026 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз (с 1,5 тысяч до 16,5 тысяч)", - говорится в исследовании.
Похожая ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет. В этой группе количество резюме желающих трудиться по рабочей специальности за три года увеличилось в четыре раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в три раза. Кроме того, у молодых людей продолжает стабильно расти интерес к работе водителями.
Вместе с тем интерес к ряду офисных профессий растет заметно медленнее. Спрос на дизайн и программирование вырос всего в 1,5 раза, а интерес к копирайтингу упал почти вдвое.
Анализ резюме на рынке труда был проведен среди соискателей 14-18 лет и 19-30 лет. Данные рассматривались за 2023 и 2026 год.
