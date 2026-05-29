Астроном рассказал, какие созвездия можно будет увидеть в июне

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Летние созвездия Волопаса, Северной Короны и Геркулеса на юге и юго-западе, а также созвездия Лиры, Лебедя и Орла на юго-востоке можно будет наблюдать в июне, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По словам Алексеева, июнь - не самый подходящий месяц для астрономических наблюдений в Северном полушарии. В это время в северных широтах наступает период белых ночей, а за полярным кругом и вовсе полярный день.

"Тем не менее в сумеречное время около полуночи на небе можно видеть летние созвездия Волопаса, Северной Короны и Геркулеса на юге и юго-западе. На юго-востоке будут видны созвездия Лиры, Лебедя и Орла, самые яркие звезды которых образуют хорошо узнаваемый летне-осенний треугольник", - рассказал Алексеев.