В Совфеде готовы поддержать восстановление парламентских контактов с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Косачев заявил, что на данный момент контактов с американскими законодателями нет.
- Он отметил что Совет Федерации готов поддержать восстановление парламентских контактов с США, если поступит инициатива.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совфед готов поддержать инициативу по восстановлению парламентских контактов с США, если она появится с американской стороны, но сейчас контактов нет, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.
"По линии Совета Федерации нет. С американцами? Нет. Но если и когда такая инициатива будет проявлена с американской стороны, разумеется, мы будем готовы ее подхватить и поддержать", - сказал Косачев, отвечая на вопрос о том, существуют ли контакты или договоренности о встречах с американскими законодателями.
Вице-спикер СФ отметил, что эти контакты замораживались не с российской стороны. "Поэтому и не нам проявлять инициативу по их восстановлению", - добавил он.
