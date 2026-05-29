Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде готовы поддержать восстановление парламентских контактов с США - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 29.05.2026
В Совфеде готовы поддержать восстановление парламентских контактов с США

Косачев: Совфед готов поддержать восстановление парламентских контактов с США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Константин Косачев
Председатель Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Косачев заявил, что на данный момент контактов с американскими законодателями нет.
  • Он отметил что Совет Федерации готов поддержать восстановление парламентских контактов с США, если поступит инициатива.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совфед готов поддержать инициативу по восстановлению парламентских контактов с США, если она появится с американской стороны, но сейчас контактов нет, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Константин Косачев.
«
"По линии Совета Федерации нет. С американцами? Нет. Но если и когда такая инициатива будет проявлена с американской стороны, разумеется, мы будем готовы ее подхватить и поддержать", - сказал Косачев, отвечая на вопрос о том, существуют ли контакты или договоренности о встречах с американскими законодателями.
Вице-спикер СФ отметил, что эти контакты замораживались не с российской стороны. "Поэтому и не нам проявлять инициативу по их восстановлению", - добавил он.
Флаги России и США на саммите на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Совфеде рассказали о контактах России и США
2 апреля, 16:38
 
В миреСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала