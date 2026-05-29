06:39 29.05.2026
Названы сферы, где сильнее всего в России вырос спрос на новых сотрудников

© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весной 2026 года максимальный рост спроса на сотрудников зафиксирован в сфере организации мероприятий — количество вакансий увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение — количество вакансий здесь увеличилось почти в 1,5 раза за год.
  • Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика — весной 2026 года число предложений о работе выросло на 36% год к году.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сферы организации мероприятий, тяжелого машиностроения и энергетики стали лидерами по росту спроса на новых сотрудников весной 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Максимальный рост спроса на сотрудников зафиксирован в сфере организации мероприятий - количество вакансий здесь увеличилось почти в 2 раза год к году. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 58 283 рубля в месяц", - говорится в исследовании.
Отмечается, что наиболее активно в этой сфере вырос спрос на аниматоров - число вакансий для них увеличилось на 28% за год. В среднем кандидатам на такие позиции предлагали 50 058 рублей в месяц. Также заметно увеличилось количество вакансий для ведущих мероприятий - на 26%, со средними зарплатными предложениями на уровне 64 238 рублей в месяц.
"На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение - количество вакансий здесь увеличилось почти в 1,5 раза за год, а средние зарплатные предложения в отрасли достигли 168 005 рублей в месяц", - добавляют аналитики.
В этой отрасли наиболее значительно вырос спрос на слесарей-электриков - в 2,3 раза, при этом кандидатам предлагали в среднем 70 351 рубль в месяц. Также работодатели стали чаще искать газосварщиков (+87%) со средними зарплатными предложениями 202 510 рублей в месяц и сварщиков (+34%), которым предлагали порядка 182 790 рублей в месяц.
"Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика - весной 2026 года число предложений о работе здесь выросло на 36% год к году. Средние зарплатные предложения для соискателей составили 65 300 рублей в месяц", - также сообщается в исследовании.
Наиболее активно работодатели искали инженеров-энергетиков (+151%), кандидатам на этой должности предлагали порядка 85 387 рублей в месяц. Также чаще стали требоваться электрики (+42%), и соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 86 148 рублей в месяц.
Среди соискателей за год спрос вырос сильнее всего в сфере продаж и управления недвижимостью (+48%), телекоммуникаций и связи (+44%), а также бытовых и персональных услуг (+38%).
