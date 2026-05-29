Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося Лемье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося канадского хоккеиста Клода Лемье.
Ранее ассоциация ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что бывший канадский нападающий Клод Лемье, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, скончался на 61-м году жизни. Портал TMZ Sports со ссылкой на источник утверждает, что Лемье покончил с собой.
"Лемье, настоящая легенда игры и один из самых неистовых спортсменов, которых когда-либо видел хоккей, ушел из жизни. Клод был другом семьи", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что Лемье был твердым сторонником его политической платформы.
За два дня до смерти экс-форвард "Монреаль Канадиенс" вынес факел на домашнюю арену канадского клуба перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" (2:3 ОТ).
Лемье провел 1215 матчей в НХЛ и набрал 786 (379+407) очков. Он дважды завоевал Кубок Стэнли с "Нью-Джерси Девилз" (1995, 2000) и по одному разу с "Монреалем" (1986) и "Колорадо Эвеланш" (1996). В 1995-м он получил приз "Конн Смайт Трофи" как самый ценный игрок плей-офф. В составе сборной Канады Лемье стал победителем Кубка Канады 1987 года.