04:31 29.05.2026 (обновлено: 06:12 29.05.2026)
Нутрициолог назвала последствия резкого отказа от сладкого

Девушка ест торт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкий отказ от сладкого может вызвать у человека раздражительность, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги.
  • Проблемы возникают из-за ошибок в перестройке питания: человек убирает сладкое, но не меняет структуру рациона, что приводит к нестабильному уровню глюкозы и стрессу для организма.
  • Тревожность после отказа от сладкого особенно часто возникает у людей с нарушениями работы ЖКТ.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Раздражительность, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги могут появиться у человека из-за резкого отказа от сладкого, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.
"Многие люди полностью исключают десерты, сладкие напитки и даже фрукты, рассчитывая быстро почувствовать легкость, прилив энергии и улучшение самочувствия. Однако на практике все чаще возникает обратная ситуация: спустя несколько недель появляются раздражительность, внутреннее напряжение, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги", — отметила нутрициолог.
По словам врача, проблема в большинстве случаев связана не с самим отказом от сахара, а с ошибками, которые люди совершают при перестройке питания. Организм воспринимает внезапное ограничение привычных источников энергии как стресс.
"Самая распространенная ошибка заключается в том, что человек убирает сладкое, но не меняет структуру питания. В рационе остается мало белка, сложных углеводов и жиров, при этом сохраняются пропуски приемов пищи и хроническое переутомление. Для организма это становится дополнительной нагрузкой", — объяснила гастроэнтеролог.
В таких условиях уровень глюкозы становится нестабильным, нервная система реагирует усталостью, внутренним напряжением и тягой к сладкому, подчеркнула врач.
"Из рациона исчезают крупы, бобовые, цельнозерновые продукты и часть фруктов. Например, человек заменяет обычный прием пищи салатом и йогуртом, а спустя несколько часов сталкивается с дрожью, раздражительностью и резким желанием съесть что-то сладкое. В результате организм теряет стабильный источник энергии, а головной мозг особенно чувствителен к таким изменениям", — сказала она.
По словам эксперта, тревожность после отказа от сладкого особенно часто возникает у людей с гастритом, синдромом раздраженного кишечника и другими нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
"Если человек годами жил с дефицитом магния, витаминов группы B и железа, а потом резко ограничил рацион, нервная система очень быстро начинает реагировать. Многие пытаются компенсировать состояние добавками, но без восстановления пищеварения выраженного эффекта обычно не происходит", — уточнила врач.
Специалист посоветовала снижать количество сахара постепенно, не делать больших перерывов между едой и включать в рацион белковые продукты, сложные углеводы и клетчатку.
