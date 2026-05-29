Россиянам напомнили о скидках для детей на билеты в самолетах и поездах - РИА Новости, 29.05.2026
16:27 29.05.2026 (обновлено: 16:44 29.05.2026)
Россиянам напомнили о скидках для детей на билеты в самолетах и поездах

Правительство: билеты на поезда и самолеты детям в России продаются со скидками

© РИА Новости / Олег Золото
Скоростной поезд "Ласточка"
Скоростной поезд "Ласточка". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
  • Для детей действуют скидки на билеты на поезда и самолеты: например, бесплатный перелет внутри страны для детей до двух лет, скидка 50% на перелеты с двух до 12 лет, бесплатный проезд в поездах дальнего следования для детей до пяти лет и скидки для детей старше.
  • Многодетные семьи могут воспользоваться скидкой 15% на проезд по платным магистралям от ГК «Автодор».
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Билеты на поезда и самолеты детям в России продаются со скидками, а в общественном транспорте все дети до семи лет ездят бесплатно, говорится в сообщении правительства России.
Глава Минтранса Андрей Никитин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Никитин отметил, что Минтранс постоянно отслеживает потребности пассажиров в этой сфере и оперативно принимает необходимые меры.
"Уже действуют, в частности, следующие меры поддержки: для детей до двух лет – бесплатный перелет по России, на международных рейсах для них действует скидка 90%. С двух до 12 лет – скидка 50%", - говорится в сообщении кабмина.
При этом, отмечается в сообщении, родителям больше не нужно беспокоиться о рассадке: предоставляются места рядом с ребенком.
"В поездах дальнего следования проезд для детей до пяти лет бесплатный, от пяти до 10 лет – скидка 65%, а с 10 до 18 лет – билет вполовину дешевле", - перечисляется в сообщении.
Федеральное законодательство гарантирует бесплатный проезд в общественном транспорте всем детям до семи лет.
"ГК "Автодор" обеспечивает многодетным семьям скидку 15% на проезд по платным магистралям. В 2025 году ей воспользовались более 11 тысяч семей. Также действует акция на покупку транспондера T-pass со скидкой 30%", - отмечает кабмин.
