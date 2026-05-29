Рейтинг@Mail.ru
Симоньян отметила важность изучения обществознания в школе - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 29.05.2026
Симоньян отметила важность изучения обществознания в школе

Симоньян отметила важность преподавания обществознания в школе

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : RT
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала финалистов V всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.
  • Маргарита Симоньян отметила важность преподавания обществознания в школе, подчеркнув, что одна из главных его ипостасей — это основы права, на которых держится государство.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала финалистов V всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания и отметила важность преподавания этого предмета в школе, поскольку одна из главных его ипостасей - это основы права, на котором держится государство.
Финал конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания прошел на площадке Российской правовой академии. В конкурсе приняли участие более 1,8 тысячи учителей, 35 из них вышли в финал.
"Когда я училась в школе, у нас обществознания не было. А я училась в школе в 90-е, и совершенно понятно, почему его не было. Потому что одна из главных ипостасей, одна из главных тем изучать обществознание - это право. А в 90-е какое же было право в нашей стране? Никакого права, в общем-то, по большому счету, не было, поэтому страна чуть не развалилась. Потому что право - это то, на чем держится государство", - сказала Симоньян на церемонии и пожелала победы всем участникам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Медведев поделился впечатлениями от нового учебника по обществознанию
30 апреля, 11:53
 
ОбществоМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала