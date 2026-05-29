Симоньян отметила важность изучения обществознания в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала финалистов V всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания.
- Маргарита Симоньян отметила важность преподавания обществознания в школе, подчеркнув, что одна из главных его ипостасей — это основы права, на которых держится государство.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала финалистов V всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания и отметила важность преподавания этого предмета в школе, поскольку одна из главных его ипостасей - это основы права, на котором держится государство.
Финал конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания прошел на площадке Российской правовой академии. В конкурсе приняли участие более 1,8 тысячи учителей, 35 из них вышли в финал.
"Когда я училась в школе, у нас обществознания не было. А я училась в школе в 90-е, и совершенно понятно, почему его не было. Потому что одна из главных ипостасей, одна из главных тем изучать обществознание - это право. А в 90-е какое же было право в нашей стране? Никакого права, в общем-то, по большому счету, не было, поэтому страна чуть не развалилась. Потому что право - это то, на чем держится государство", - сказала Симоньян на церемонии и пожелала победы всем участникам.