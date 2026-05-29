Сборные Швейцарии и Швеции на ЧМ-2026

© REUTERS / Denis Balibouse Сборные Швейцарии и Швеции на ЧМ-2026

Швейцарцы обыграли шведов в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1.

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира третий раз подряд.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.

Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой швейцарцев со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). В составе победителей отличились Роман Йоси (14-я минута), Денис Мальгин (33) и Кэлвин Тюркауф (37). За сборную Швеции шайбу забросил Линус Карлссон (7).

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024-м и 2025-м швейцарцы становились вице-чемпионами мира. Сборная Швеции на двух предыдущих турнирах завоевала бронзовые медали.