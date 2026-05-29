Швейцарцы обыграли шведов в четвертьфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.
Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой швейцарцев со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). В составе победителей отличились Роман Йоси (14-я минута), Денис Мальгин (33) и Кэлвин Тюркауф (37). За сборную Швеции шайбу забросил Линус Карлссон (7).
Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024-м и 2025-м швейцарцы становились вице-чемпионами мира. Сборная Швеции на двух предыдущих турнирах завоевала бронзовые медали.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.