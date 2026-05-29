Рейтинг@Mail.ru
Швейцарцы обыграли шведов в четвертьфинале ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:21 29.05.2026 (обновлено: 00:29 29.05.2026)
Швейцарцы обыграли шведов в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Швейцарцы обыграли шведов в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

© REUTERS / Denis BalibouseСборные Швейцарии и Швеции на ЧМ-2026
Сборные Швейцарии и Швеции на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1.
  • Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира третий раз подряд.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира по хоккею.
Встреча прошла в Цюрихе и завершилась победой швейцарцев со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). В составе победителей отличились Роман Йоси (14-я минута), Денис Мальгин (33) и Кэлвин Тюркауф (37). За сборную Швеции шайбу забросил Линус Карлссон (7).
Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024-м и 2025-м швейцарцы становились вице-чемпионами мира. Сборная Швеции на двух предыдущих турнирах завоевала бронзовые медали.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Норвегия - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Норвежцы во второй раз в истории вышли в полуфинал ЧМ по хоккею
Вчера, 00:19
 
ХоккейСпортРоман ЙосиДенис МальгинЧемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)ШвецияШвейцария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала