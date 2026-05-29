Психолог рассказала дачникам, как не превратить отдых во вторую работу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Стремление довести дачный участок до идеала в условиях дефицита времени и сил превращает отдых во вторую работу, сообщила доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

"Мы привыкаем оценивать свою успешность по материализованным результатам: количество банок с огурцами равно компетентности взрослого человека. Но в условиях дефицита времени и сил такая установка превращает дачу из рекреационного пространства во вторую работу. Синдром отличника проявляется особенно остро. Это ведет к эмоциональному выгоранию именно там, где мы ищем отдых", - сказала Шпагина в беседе с интернет-изданием "Лента.ру"

Чтобы избежать выгорания, она посоветовала ввести правило "трех приоритетов". В начале недели нужно честно выбрать только три критически важных дела, а все остальное перевести в разряд опционального хобби - сделать, если будет настроение, погода и энергия. Эксперт отметила, что это важно проговаривать вслух, чтобы разрушить внутренний диктат: "Я могу этого не делать, и мир не рухнет. Дача не сдает отчет в налоговую".

Психолог посоветовала еще один прием - сознательно оставить на участке уголок в заведомо неидеальном состоянии. Это, объяснила она, работает как экспозиционная терапия: человек видит объект и фиксирует, что катастрофы не происходит, урожай не сгнил, а соседи не закидали камнями.