Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказала дачникам, как не превратить отдых во вторую работу - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 29.05.2026
Психолог рассказала дачникам, как не превратить отдых во вторую работу

Шпагина: стремление довести дачный участок до идеала приводит к выгоранию

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Дачный участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Шпагина, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, сообщила, что стремление довести дачный участок до идеала в условиях дефицита времени и сил превращает отдых во вторую работу.
  • Для избежания эмоционального выгорания на даче она посоветовала ввести правило "трех приоритетов" и оставить на участке уголок в заведомо неидеальном состоянии.
  • Шпагина подчеркнула, что ценность дачи заключается в возможности переключить внимание и получить удовольствие от контакта с природой, а не от покорения ее.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Стремление довести дачный участок до идеала в условиях дефицита времени и сил превращает отдых во вторую работу, сообщила доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
"Мы привыкаем оценивать свою успешность по материализованным результатам: количество банок с огурцами равно компетентности взрослого человека. Но в условиях дефицита времени и сил такая установка превращает дачу из рекреационного пространства во вторую работу. Синдром отличника проявляется особенно остро. Это ведет к эмоциональному выгоранию именно там, где мы ищем отдых", - сказала Шпагина в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
Высадка рассады - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Работы на даче могут заменить кардиотренировку, рассказала эксперт
5 мая, 11:41
Чтобы избежать выгорания, она посоветовала ввести правило "трех приоритетов". В начале недели нужно честно выбрать только три критически важных дела, а все остальное перевести в разряд опционального хобби - сделать, если будет настроение, погода и энергия. Эксперт отметила, что это важно проговаривать вслух, чтобы разрушить внутренний диктат: "Я могу этого не делать, и мир не рухнет. Дача не сдает отчет в налоговую".
Психолог посоветовала еще один прием - сознательно оставить на участке уголок в заведомо неидеальном состоянии. Это, объяснила она, работает как экспозиционная терапия: человек видит объект и фиксирует, что катастрофы не происходит, урожай не сгнил, а соседи не закидали камнями.
"Ценность дачи - не в тоннах собранного картофеля, а в возможности переключить внимание, замедлиться и получить сенсорное удовольствие от контакта с почвой, а не от покорения ее", - заключила психолог.
Коттеджный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Нотариусы рассказали, на что обращать внимание при покупке дачи
28 мая, 04:12
 
ОбществоПсихология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала