Рейтинг@Mail.ru
Развожаев прокомментировал ситуацию с топливом в Севастополе - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 29.05.2026 (обновлено: 15:33 29.05.2026)
Развожаев прокомментировал ситуацию с топливом в Севастополе

Развожаев: в Севастополе на АЗС временно нет АИ-92 и АИ-95

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Севастополя сообщил, что в Севастополе сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95.
  • Михаил Развожаев добавил, что поставки бензина на АЗС ожидаются в течение дня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Поставки бензина на АЗС в Севастополь ожидаются в течение дня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе, где стала ощущаться нехватка бензина на АЗС, ввели норму продажи топлива за один раз – не более 20 литров.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива
23 мая, 18:23
"Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров на контроле Минэнерго России и Минтранса России, мы с ними на постоянной связи", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс" по итогам оперативного совещания по ситуации с обеспечением топливом в городе.
"Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива", - добавил он.
Отсутствие топлива в достаточных количествах связано с логистическими сложностями, причины которых известны, написал губернатор. Он попросил отнестись к ситуации с пониманием.
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Новосибирской области запретили продавать бензин подросткам
28 мая, 14:57
 
СевастопольРоссияМихаил РазвожаевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала