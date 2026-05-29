Развожаев прокомментировал ситуацию с топливом в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Поставки бензина на АЗС в Севастополь ожидаются в течение дня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе, где стала ощущаться нехватка бензина на АЗС, ввели норму продажи топлива за один раз – не более 20 литров.
"Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки. Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров на контроле Минэнерго России и Минтранса России, мы с ними на постоянной связи", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс" по итогам оперативного совещания по ситуации с обеспечением топливом в городе.
"Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топлива", - добавил он.
Отсутствие топлива в достаточных количествах связано с логистическими сложностями, причины которых известны, написал губернатор. Он попросил отнестись к ситуации с пониманием.