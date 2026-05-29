В Севастополе отразили атаку трех БПЛА ВСУ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Три БПЛА ВСУ сбиты в Севастополе, гражданские объекты не пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отразили утреннюю атаку ВСУ. Сбито три БПЛА в районе Северной стороны над морем. Никакие гражданские объекты не пострадали", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
