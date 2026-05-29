Вэнс не дал гарантий достижения сделки с Ираном по оставшимся вопросам

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не может гарантировать достижение сделки с Ираном по остающимся открытым вопросам на переговорах.

"Я не могу гарантировать, что мы этого добьемся, но на данный момент у меня довольно оптимистичный настрой", – сказал он журналистам, комментируя перспективы договориться по открытым вопросам.