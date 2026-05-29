Еще 267 товаров получили знак качества "Сделано на Кубани"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Знак качества "Сделано на Кубани" получили еще 267 товаров, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Среди них продукция самых разных отраслей: вино, колбасы, хлеб, кондитерские изделия, а также дизель-генераторы, квадроциклы и фрезерные станки.

"Наши предприятия сейчас выпускают буквально все, и главное – делают это на совесть. Получить знак качества непросто: комиссия очень строго проверяет каждого кандидата", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что раз в три года, нужно подтверждать маркировку. При этом сегодня знак "Сделано на Кубани" — это уже настоящий бренд, которому доверяют по всей России.