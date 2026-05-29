РЖД в пиковые дни к ПМЭФ назначили 16 пар поездов "Сапсан"
08:42 29.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД в пиковые дни к ПМЭФ назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар поездов "Сапсан".
  • Загруженность поездов накануне и после форма составляет в 95%, добавили в компании.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. РЖД в пиковые дни к ПМЭФ назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар поездов "Сапсан", сообщили РИА Новости в компании.
Там отметили, что традиционно в дни проведения ПМЭФ отмечается повышенный спрос на поездки по маршруту МоскваСанкт-Петербург – Москва.
"Чтобы как можно больше пассажиров смогли в эти дни совершить поездку на "Сапсане", мы увеличили составность отдельных рейсов и назначили дополнительные… Таким образом, в пиковые даты между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать 16 пар поездов "Сапсан", - рассказали в РЖД.
Загруженность "Сапсанов" в дни повышенного спроса - накануне и после ПМЭФ - составляет в районе 95%.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
