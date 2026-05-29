Румыния попросит НАТО усилить оборону на восточном фланге, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.05.2026
20:53 29.05.2026
Румыния попросит НАТО усилить оборону на восточном фланге, сообщили СМИ

Politico: Румыния попросит НАТО обсудить усиление обороны на восточном фланге

© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния намерена попросить союзников по НАТО обсудить усиление обороноспособности на восточном фланге альянса из-за инцидента с дроном.
  • Обсуждение состоится "в ближайшие дни" на запланированной встрече послов альянса, посвященной морской безопасности.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Румыния попросит союзников по НАТО обсудить необходимость усиления обороноспособности на восточном фланге альянса из-за инцидента с дроном в стране, пишет газета Politico со ссылкой на главу МИД Оану Цою.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить посла России в Констанце персоной нон грата и закрыть консульство.
"Бухарест также попросит союзников по НАТО обсудить инцидент и "необходимость усиления сдерживания и обороноспособности на восточном фланге", - говорится в публикации издания, взявшего интервью у министра.
По словам главы МИД, обсуждение состоится "в ближайшие дни" на запланированной встрече послов альянса, посвященной морской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент с якобы российским БПЛА в Румынии, заявил в пятницу, что никто не может сказать о принадлежности конкретной стране дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза. Российский лидер добавил, что Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону.
