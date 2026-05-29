Румыния обсудила с ЕС ускорение работы над новыми санкциями против России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обсудила с главой евродипломатии Кайей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против России на фоне инцидента с дроном в Румынии.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"Я утром обсудила с Кайей Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций", - отметила Цою в интервью телеканалу Euronews.
Она добавила, что у Румынии есть конкретные запросы по санкциям, связанные с борьбой с "гибридным вмешательством" и киберугрозами.