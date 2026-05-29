В Румынии заявили о закупке систем борьбы с БПЛА после инцидента с дроном

КИШИНЕВ , 29 мая – РИА Новости. Румыния в ближайшие часы подпишет контракты на закупку оборудования для борьбы с беспилотниками на фоне инцидента с падением дрона на юго-востоке страны, заявил в пятницу и.о. премьер-министра страны Илие Боложан.

"Ответ румынской обороны был ограничен уровнем оснащения. Это еще одно доказательство важности программы SAFE ("Действие по обеспечению безопасности Европы", - ред.) посредством которой мы обеспечим полное оснащение румынской армии средствами борьбы с дронами. Контракт на поставки оборудования в рамках европейской программы будет подписан в ближайшие часы, а поставки начнутся в течение нескольких месяцев", - приводит слова Боложана пресс-служба румынского правительства.