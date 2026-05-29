В Румынии заявили о закупке систем борьбы с БПЛА после инцидента с дроном

10:49 29.05.2026 (обновлено: 10:54 29.05.2026)
© REUTERS / Inquam Photos/George CalinПоследствия попадания беспилотника в крышу жилого дома в городе Галац. 29 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния в ближайшие часы подпишет контракты на закупку оборудования для борьбы с беспилотниками.
  • Ранее в Галаце беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека.
  • Румынская армия закупит антидроновые системы, сотни портативных зенитных комплексов Mistral у Франции и разведывательные беспилотники у Германии в рамках европейской программы SAFE на сумму около 700 миллионов евро.
КИШИНЕВ , 29 мая – РИА Новости. Румыния в ближайшие часы подпишет контракты на закупку оборудования для борьбы с беспилотниками на фоне инцидента с падением дрона на юго-востоке страны, заявил в пятницу и.о. премьер-министра страны Илие Боложан.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в городе Галаце, пострадали два человека, жители дома были эвакуированы. Президент Румынии созвал заседание Высшего совета национальной обороны.
"Ответ румынской обороны был ограничен уровнем оснащения. Это еще одно доказательство важности программы SAFE ("Действие по обеспечению безопасности Европы", - ред.) посредством которой мы обеспечим полное оснащение румынской армии средствами борьбы с дронами. Контракт на поставки оборудования в рамках европейской программы будет подписан в ближайшие часы, а поставки начнутся в течение нескольких месяцев", - приводит слова Боложана пресс-служба румынского правительства.
В правительстве Румынии отметили, что минобороны страны экстренно подписывает пакет контрактов на сумму около 700 миллионов евро в рамках европейской программы SAFE. Румынская армия закупит антидроновые системы, сотни портативных зенитных комплексов Mistral у Франции и разведывательные беспилотники у Германии.
Ранее СМИ Румынии писали, что вокруг этих контрактов зрел коррупционный скандал: команду Боложана обвиняли в кулуарном продвижении интересов немецкого поставщика.
