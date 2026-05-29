Врач рассказала, почему могут быть холодными руки и ноги

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Холодные руки и ноги могут быть как особенностью организма, так и сигналом заболеваний, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.

"Иногда холодные руки и ноги - лишь особенность, но они могут быть и сигналом заболеваний. Повод насторожиться - если к постоянному охлаждению присоединяются бледность или синюшность пальцев, их побеление или "мраморность" при холоде (типично для феномена Рейно), болезненность при ходьбе, отеки, онемение, покалывание, язвочки на пальцах или стопах. Хронически холодные конечности встречаются при анемии, гипотиреозе, диабете, периферической артериальной болезни и некоторых аутоиммунных процессах", - рассказала терапевт "Газете.Ru"

По словам специалиста, образ жизни человека заметно влияет на температуру его конечностей - в частности, курение остро и хронически сужает сосуды. Как отметила Бурнацкая, низкая физическая активность, лишний вес, длительное сидение, хронический стресс и тревога тоже могут усиливать чувство холода в руках и ногах: замедляется кровоток, повышается тонус сосудов, кровь застаивается в нижних отделах.

"У женщин холодные руки и ноги встречаются чаще. Это связывают и с влиянием эстрогенов на сосудистый тонус, и с более низкой средней мышечной массой (меньше "внутреннего" тепла), и с особенностями распределения крови между кожей и внутренними органами. Дополнительно на терморегуляцию влияют фазы цикла, беременность, пери- и постменопауза", - рассказала врач.